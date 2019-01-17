60% диких сортов кофе под угрозой исчезновения — исследователи

Лондон, , 07:53 — REGNUM Дикие сорта кофе находятся в опасности, 60% из них — под угрозой исчезновения, в том числе и арабика, самый популярный сорт кофе в мире, заявили исследователи Royal Botanic Gardens. Об этом сообщает The Guardian Africa.

В то время, как выращивание кофе процветает, создавая огромный доход на международных рынках, состояние видов ухудшается из-за изменения климата и ряда других факторов.

В Эфиопии места, где растет арабика, могут уменьшиться более, чем на 85% к 2080 году, а к концу века земли, используемые для выращивания кофе, станут непригодными для сельского хозяйства.

Это исследование опубликовали 16 января исследователи Royal Botanic Gardens из Кью в журналах Science Advances и Global Change Biology.

Исследование основано на анализе 124 известных видов кофе, данные об этом предоставил Международный союз по защите природы, который публикует список исчезающих видов во всем мире. Одним из видов под угрозой исчезновения стала арабика (Coffea arabica).

Аарон Дэвис, глава исследования кофе в Кью и ведущий автор журнала Science Advancements, сообщил, что «правильное использование и развитие ресурсов дикого кофе могут стать ключом к обеспечению устойчивого развития в секторе. Целенаправленные действия срочно необходимы в некоторых районах тропических стран, особенно в тропической Африке, чтобы защитить будущее кофе».

Состояние может улучшить предотвращение вырубки лесов, поощрения высадки деревьев, исследования различных видов кофе, а также болезней и вредителей, им угрожающих.

Исследование также открыло шокирующий факт: вид кофе, известный своим исключительным вкусом, Coffea Stenophylla, растущий в горах Сьерра-Леоне и не встречавшийся в природе с 1954 года, был снова обнаружен исследователями в отдаленном районе. Однако исследователи заметили, что природные условия для произрастания этого сорта кофе находятся в опасности, и если не будут приняты меры против вырубки лесов и негативного влияния человека, то Coffea Stenophylla может снова исчезнуть.