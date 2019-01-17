Взошедшее на Луне семя хлопка погибло

Пекин, , 07:24 — REGNUM Пророщенные на борту китайского зонда «Чанъэ-4» семена хлопка не смогли пережить лунную ночь. Об этом сообщает «Синьхуа».

Ростки погибли из-за понижения температуры. Во время лунной ночи она опускается до — 170 °C. Отмечается, что на иной исход эксперимента с биосферой Lunar Micro Ecosystem ученые и не рассчитывали.

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На поверхность Луны доставили не только хлопчатник. С Земли прибыли семена рапса, картофеля и масличных культур, однако всходов не было.

Как сообщало ИА REGNUM, посадочный аппарат миссии «Чанъэ-4» стал первым, совершившим посадку на обратной стороне Луны. 15 января стало известно об успехе биологического эксперимента — фотоаппаратура зафиксировала прорастание на борту зонда семян хлопчатника.

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