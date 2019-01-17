Китайские ученые обнаружили отпечатки ног мамонта возрастом 1,6 млн лет

Пекин, , 07:16 — REGNUM Археологи обнаружили более 20 окаменелых отпечатков ног мамонта и каменные инструменты, оставленные древними людьми в провинции Хэбэй на севере Китая, сообщает 16 января агентство Синьхуа.

Более 20 окаменелых отпечатков ног мамонта, обнаруженные в Китае, имеют возраст около 1,6 млн лет назад. При этом в непосредственной близости с ними были найдены десятки каменных инструментов древних людей и останки животных на месте раскопок в районе Нихэвань в 2018 году, сообщает исследователь Хэбэйского института культурных реликвий Се Фэй.

Впервые это место было найдено в 20-е годы прошлого века и там уже было извлечено огромное количество палеолитических реликвий возрастом около 2 млн лет. По словам Се, впервые за долгое время были найдены окаменелые отпечатки ног мамонта. Ранее 66 отпечатков были найдены в период с 2001 по 2005 годы.

«Для того чтобы получились окаменелые отпечатки ног мамонта, требуются очень уникальные природные условия. Находка еще больше доказывает, что огромное количество мамонтов жило в этой местности в течение длительного периода времени», — заявила Се.

Отметим, что в 2018 году более 380 палеолитических и неолитических мест раскопок было обнаружено в районе Нихэвань. Как сообщало ИА REGNUM, в китайской провинции Цзилинь строители обнаружили бивни мамонта возрастом 20 тыс. лет в хорошем состоянии.

Читайте также: Китайские строители обнаружили бивни мамонта возрастом 20 тыс. лет