Минздрав Украины предложил запретить испытания косметики на животных

Киев, , 21:08 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины разработало новый технический регламент на косметическую продукцию, сообщает 16 января «112 Украина».

Согласно сообщению, в новом регламенте появилось множество изменений. Так, в регламенте теперь в три раза больше ингредиентов, запрещенных для производства косметики. Также регламент запрещает проводить испытания косметики на животных.

Среди других нововведений — разрешение иностранным и украинским компаниям применять альтернативные методы тестирования косметики. Отмечается, что новый техрегламент будет вводиться постепенно.

Напомним, испытания косметики на животных включают в себя проверку общей токсичности, раздражения кожи и глаз, мутагенности и светотоксичности. В Бельгии, Нидерландах и Великобритании такие опыты запрещены.