Ученые из Южной Кореи выпустили сборник с методами метаболической инженерии

Сеул, , 17:55 — REGNUM Южнокорейские специалисты создали руководство, в котором изложили методы метаболической инженерии, сообщает YTN.

Метаболическая инженерия — использование методов генной инженерии для запуска в трансгенном организме новых биохимических реакций, новых метаболических путей.

E.coli или кишечная палочка — вид грамотрицательных палочковидных бактерий, широко распространённых в нижней части кишечника теплокровных животных.

Если к кишечной палочке добавить определенный фермент, то она усваивая питательные вещества будет производить пластик. В отличие от способа изготовления пластика из нефтепродуктов при данном способе в атмосферу не выделяются парниковые газы и сам продукт является экологически чистым.

Манипулируя генами, из кишечной палочки можно получить бензин, а из микроорганизмов — материалы, необходимые для создания какого-либо натурального запаха в косметике.

Существует сотни методов метаболической инженерии, при которых микроорганизмы производят химические вещества.

10 ученых из Корейского института передовых технологий (KAIST) создали руководство, которое дополняет уже существующие на протяжении 7 лет способы метаболической инженерии. В данном руководстве прописаны не только способы производства химических веществ, но и информация о производительности этих веществ и предпосылки индустриализации.

Данное исследование была опубликовано в международном научном журнале «Natyre Catalysis».

Кроме того данное руководство будет бесплатно распространяться среди ученых всего мира.