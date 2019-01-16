Среда, 16 Января 2019 года
17:56:32 МСК

Ученые из Южной Кореи выпустили сборник с методами метаболической инженерии

Наука

Данное руководство будет бесплатно распространяться среди ученых всего мира

Сеул, 16 января 2019, 17:55 — REGNUM  Южнокорейские специалисты создали руководство, в котором изложили методы метаболической инженерии, сообщает YTN.

Метаболическая инженерия — использование методов генной инженерии для запуска в трансгенном организме новых биохимических реакций, новых метаболических путей.

E.coli или кишечная палочка — вид грамотрицательных палочковидных бактерий, широко распространённых в нижней части кишечника теплокровных животных.

Если к кишечной палочке добавить определенный фермент, то она усваивая питательные вещества будет производить пластик. В отличие от способа изготовления пластика из нефтепродуктов при данном способе в атмосферу не выделяются парниковые газы и сам продукт является экологически чистым.

Манипулируя генами, из кишечной палочки можно получить бензин, а из микроорганизмов — материалы, необходимые для создания какого-либо натурального запаха в косметике.

Существует сотни методов метаболической инженерии, при которых микроорганизмы производят химические вещества.

10 ученых из Корейского института передовых технологий (KAIST) создали руководство, которое дополняет уже существующие на протяжении 7 лет способы метаболической инженерии. В данном руководстве прописаны не только способы производства химических веществ, но и информация о производительности этих веществ и предпосылки индустриализации.

Данное исследование была опубликовано в международном научном журнале «Natyre Catalysis».

Кроме того данное руководство будет бесплатно распространяться среди ученых всего мира.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить