Опубликовано видео сближения зонда New Horizons с астероидом Ultima Thule

Вашингтон, , 15:06 — REGNUM Межпланетный зонд New Horizons передал на Землю новые фотографии астроида Ultima Thule, что позволило сделать на их основе видеозапись. Об этом сообщается на сайте миссии.

Отмечается, что анимация была составлена из изображений, полученных 31 декабря и 1 января. После этого учёные получили ещё несколько фотографий, однако на передачу остальных снимков может уйти несколько месяцев.

https://twitter.com/exploreplanets/status/1085325554843176960

Напомним, Ultima Thule представляет собой бинарный контактный астероид. Он стал самым отдалённым астрономическим объектом, к которому добрался межпланетный зонд.

1 января станция New Horizons приблизилась к астероиду Ultima Thule. 2 января сотрудники центра управления получили снимок астероида, сделанный за 30 минут до максимального сближения. Благодаря этому изображению, учёные установили, что диаметр более крупной сферы составляет 19 км, а меньшей — 14 км.