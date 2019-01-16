Среда, 16 Января 2019 года
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В Шанхае открыли самый длинный мост, напечатанный на 3D-принтере

Наука

Объект представляет собой пешеходный мост длиной 15 метров

Шанхай, Китай, 16 января 2019, 14:42 — REGNUM  Самый длинный пластиковый мост, напечатанный на 3D-принтере, открыли в Шанхае. Об этом сообщает портал 3Ders.org.

Объект представляет собой пешеходный мост длиной 15 метров. Его на специально созданном для этого 3D-принтере методом послойного наплавления.

https://twitter.com/3dersorg/status/1084923843335127040

На создание моста понадобилось 35 дней. Он весит 5,3 тонны и является самым тяжёлым пластиковым объектом, напечатанным на 3D-принтере.

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