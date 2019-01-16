В Шанхае открыли самый длинный мост, напечатанный на 3D-принтере

Шанхай, Китай, , 14:42 — REGNUM Самый длинный пластиковый мост, напечатанный на 3D-принтере, открыли в Шанхае. Об этом сообщает портал 3Ders.org.

Объект представляет собой пешеходный мост длиной 15 метров. Его на специально созданном для этого 3D-принтере методом послойного наплавления.

https://twitter.com/3dersorg/status/1084923843335127040

На создание моста понадобилось 35 дней. Он весит 5,3 тонны и является самым тяжёлым пластиковым объектом, напечатанным на 3D-принтере.

Читайте также: В США разработали кулинарный 3D-принтер