Учёные: мозг воспроизводит воспоминания в обратном порядке

Бирмингем, Великобритания, , 14:15 — REGNUM Учёные из Великобритании пришли к выводу, что мозг человека воспроизводит воспоминания в обратном порядке. Об этом сообщается в журнале Nature Communications.

Учёные провели серию экспериментов, в которых показали, что в процессе извлечения воспоминания о каком-либо объекте некоторые его свойства воспроизводятся не в том порядке, в котором они запоминались.

Согласно выводам авторов, что в процессе формирования воспоминаний перцептивные свойства определяются быстрее семантических, а в процессе извлечения воспоминаний — наоборот. Таким образом, формирование и извлечение воспоминаний представляют собой противоположные процессы.

Читайте также: Учёные нашли гормон, улучшивший память мышей с болезнью Альцгеймера