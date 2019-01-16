Среда, 16 Января 2019 года
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Учёные: мозг воспроизводит воспоминания в обратном порядке

Наука

В процессе извлечения воспоминания о каком-либо объекте некоторые его свойства воспроизводятся не в том порядке, в котором они запоминались

Бирмингем, Великобритания, 16 января 2019, 14:15 — REGNUM  Учёные из Великобритании пришли к выводу, что мозг человека воспроизводит воспоминания в обратном порядке. Об этом сообщается в журнале Nature Communications.

Учёные провели серию экспериментов, в которых показали, что в процессе извлечения воспоминания о каком-либо объекте некоторые его свойства воспроизводятся не в том порядке, в котором они запоминались.

Согласно выводам авторов, что в процессе формирования воспоминаний перцептивные свойства определяются быстрее семантических, а в процессе извлечения воспоминаний — наоборот. Таким образом, формирование и извлечение воспоминаний представляют собой противоположные процессы.

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Научные исследования
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