Ультрадисперсные частицы пыли могут вызвать инсульт — исследование

Сеул, , 13:36 — REGNUM Ультрадисперсные частицы пыли достигая бронхов и легких вызывают различные респираторные заболевания. Однако корейские ученые из медицинского университета Сеула обнаружили, что мелкая пыль может вызвать такое заболевание, как инсульт, сообщает телеканал YTN.

Мелкая пыль — атмосферные взвешенные частицы, которые образуются от выхлопных газов автомобилей и переработки ископаемого топлива на заводах. Такая пыль вредна для организма человека, так как содержит в себе вредные существа, такие как сульфат, нитрат, аммиак.

По мнению ученых, наиболее опасны для здоровья человека частицы размером менее 2,5 микрометра, так как чем меньше размер, тем больше их попадет в легкие и соответственно в кровь.

Известно, что ультрадисперсные частицы пыли ускоряют образование тромбов в кровеносных сосудах и повышают риск возникновения сердечных заболеваний, например ишемическую болезнь сердца.

Согласно исследованию, в 2015 году в Южной Корее от мелкодисперсной пыли умерло 19 100 человек. Из них 47,4% умерли от инсульта, 27,3% от сердечно-сосудистых заболеваний, 19,6% от рака легких.

Существует даже исследование, согласно которому, мелкая пыль увеличивает риск возникновения депрессии и самоубийств.