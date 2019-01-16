Риск преждевременной смерти человека можно снизить на треть — исследование

Вашингтон, , 13:28 — REGNUM Если человеку среднего или старшего возраста заменить 30 минут сидения на месте физической активностью любого рода или интенсивности, это снизит для него риск преждевременной смерти до 35%, сообщает AMNA.

Новое американское исследование дополняет многие другие, которые подчеркивают важность физической активности в старшем возрасте. Исследователи во главе с профессором Кифом Диазом изМедицинского Колледжа Колумбийского Университета (результаты работы опубликованы в «Американском Журнале Эпидемиологии») проанализировали данные о более чем 8000 людей старше 45 лет.

Было подсчитано, что замена всего получаса сидения физической активностью, даже если это активность низкой интенсивности (например, ходьба или работа по дому), снижает риск преждевременной смерти на 17%, а если замена делается на активность средней или высокой интенсивности (например, бег или тренировка в зале), то снижение риска достигает 35%.

Примерно один из четырех взрослых людей в развитых странах проводит в сидячем положении более восьми часов в день; исследование показывает, что те, кто сидят в течение часа без перерыва, имеют больший риск преждевременной смерти, чем те, кто сидят в целом то же время, но делают перерывы, чтобы встать. Самый низкий риск преждевременной смерти установлен у тех людей, которые сидят на месте не дольше 30 минут, поэтому исследователи советуют каждые полчаса подниматься хотя бы на одну-две минуты.

Напомним, ранее испанские исследователи из Национального центра сердечно-сосудистых исследований (CNIC) выявили зависимость между недостатком сна и повышением риска развития атеросклероза сосудов. Анализ данных о продолжительности и качестве сна у почти 4 тыс. человек показал, что вероятность развития атеросклероза сосудов на 27% выше у тех людей, кто спит менее шести часов, чем у тех, кто отдыхает от семи до восьми часов.