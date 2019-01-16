Учёные Алтайского госуниверситета изучают бабочек в музеях Мюнхена и Парижа

Барнаул, , 11:44 — REGNUM Энтомологи Алтайского государственного университета провели исследовательскую работу в Музее Томаса Витта (Мюнхен, Германия) и Национальном музее естественной истории (Париж, Франция) с целью обработки материалов по бабочкам семейства Cossidae, сообщает 16 января пресс-служба вуза.

«Куратор отделения энтомологии (Парижского музея) профессор Жоэль Минэ очень доброжелательно отнесся к нам, позволив самостоятельно работать в хранилище и взять на обработку важные материалы», — сообщил профессор биологического факультета АлтГУ Роман Яковлев.

По его словам, коллекции в Париже включают интересные образцы из бывших французских колоний, а также уникальные образцы, ряд которых датированы 1850-ми годами. Исследование этих экземпляров является неотъемлемой частью работы энтомолога-систематика, что позволяет в будущем наверняка избежать ошибок с определением современного материала.

Профессор также уточнил, что его ученик — студент-биолог Артем Найденов — в настоящее время выполняет научную работу по фауне семейства ночных бабочек древоточиц (Cossidae) Южной Америки. Эта тема, по мнению учёного, является чрезвычайно перспективной, с огромным потенциалом научной новизны.

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