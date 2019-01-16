Студент из Тюмени разрабатывает тест для определения беременности животных

Тюмень, , 10:08 — REGNUM Студент института биологии Тюменского государственного университета Давид Абагалаев разрабатывает тест, который позволит определять беременность у домашних животных на ранних сроках. Об этом 16 января сообщает пресс-служба вуза.

«Моя задача — уменьшить затраты на производство и тем самым обеспечить оптимальную цену, сделать тест доступным как для заводчиков, так и для обычных хозяев домашних животных», — пояснил будущий биоинженер.

Отмечается, что проект поддержит федеральный Фонд содействия инновациям. Результатом работы станет разработка теста, который будет примерно в три раза дешевле заграничного аналога. Принцип его работы будет традиционным, на основе мочи и показателя одной либо двух полосок. Студенту предстоит выявить комплекс белков для точного определения беременности. Все необходимые данные предоставят лаборатории из Тюмени, Москвы и Уфы. Как отмечают ветеринары, заводчики дорогих пород (прежде всего кошек и собак) теряют несколько месяцев, не зная, произошло ли зачатие.

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