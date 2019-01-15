В рейтинг вузов THE для развивающихся стран вошло 35 университетов России

Москва, , 20:59 — REGNUM Россия вошла в число лидеров по количеству вузов, представленных в рейтинге университетов стран с развивающейся экономикой по версии британского издания Times Higher Education. Новый рейтинг опубликован 15 января на сайте издания.

Лидером среди российских вузов вновь оказался Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, который занял в рейтинге пятое место. При этом МГУ, с 2015 по 2018 год удерживавший третье место, опустился в списке на две позиции.

В тройку лидеров вошли также Московский физико-технический институт (12-е место) и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (16-е место).

В первой сотне лучших вузов оказались также Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Томский государственный университет, Томский политехнический университет, Университет ИТМО, Новосибирский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Казанский федеральный университет.

В общей сложности в новом рейтинге представлено 35 вузов из России, что на восемь вузов больше, чем годом ранее. В результате Россия обошла по данному показателю одного из традиционных лидеров — Тайвань, который на этот раз оказался представлен в списке 32 университетами.