Учёные нашли в музее новый вымерший вид серых акул

Вашингтон, , 14:19 — REGNUM Учёные из США и Австралии нашли в музейных коллекциях новый вид серых акул. Об этом сообщается в журнале PLOS ONE.

Учёные сравнили музейные образцы неизвестной акулы, пойманной в начале XX века, с другими видами серых акул. При этом в дикой природе вид не встречался с 1930-х годов.

Согласно исследованию, морфологические отличия этих образцов позволяют выделить их в отдельный вид. Отмечается, что у них отличаются характеристики зубов, плавников и хрящевых скелетов.

Авторы не указывают, где именно могла обитать эта акула. Однако по их словам, это могли быть прибрежные экосистемы Юго-Восточной Азии, где идёт активный вылов акул. Поэтому вероятно, что данный вид акул уже мог вымереть.

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