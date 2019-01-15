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Разработанное в Японии снотворное помогло мышам не проспать опасность

Наука

Препараты не снижают способности к восприятию внешних стимулов во время сна

Токио, 15 января 2019, 14:08 — REGNUM  Учёные из Японии разработали снотворные препараты, которые могут эффективно ввести в состояние сна, но при этом не снижать способности к восприятию внешних стимулов. Об этом сообщается в журнале Frontiers in Behavioural Neuroscience.

Учёные провели эксперименты на мышах. Они ввели животным несколько различных видов снотворного и проследили, насколько быстро они просыпаются при появлении опасности.

Чтобы создать для грызунов опасную ситуацию, клетку раскачивали, создавали шум, снижали уровень кислорода, а также распространяли запах хищника.

Далее исследователи проверили восприимчивость мышей к внешним стимулам во время сна. Для этого они измерили время, необходимое грызунам, чтобы проснуться, а также — чтобы снова заснуть. Под воздействием новых препаратов во всех случаях животные почти сразу просыпались.

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Научные исследования
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