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Юристы ННГУ исследуют трансформацию трудовых отношений в цифровой экономике

Наука

Проект направлен на изучение проблем, связанных с информатизацией общества

Нижний Новгород, 15 января 2019, 14:07 — REGNUM  Научный коллектив юридического факультета Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского проведёт исследования правового регулирования труда в связи с трансформацией трудовых отношений в цифровой экономике, сообщает 15 января пресс-служба вуза.

Проект направлен на изучение проблем, связанных с информатизацией общества, влиянием этого процесса на структуру и содержание трудовых отношений, изучение потребности в изменении ряда принципов правового регулирования труда для соответствия норм права потребностям цифровой экономики. Реализация проекта позволит подготовить «почву» для своевременного внесения поправок в российское законодательство.

Ранее в Университете Лобачевского сообщали, что учёные разрабатывают новые стратегии лечения рака. Исследования показали, что наиболее перспективным биоматериалом, который может использоваться в терапии опухолей головного мозга, являются наночастицы на основе кремния.

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Научные исследования
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