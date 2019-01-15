Биологи АлтГУ помогут в борьбе с грибковыми заболеваниями сельхозкультур

Барнаул, , 12:28 — REGNUM Молодые учёные Алтайского государственного университета (АлтГУ) разрабатывают тест-систему, которая позволит проверять зерна на наличие грибковых инфекций, сообщает 15 января пресс-служба вуза.

Научный проект под названием «Разработка тест-системы для детекции грибов вида Alternaria alternata и A. tenuissima на основе мультиплексной ПЦР в реальном времени» руководитель научного коллектива, магистрант биологического факультета АлтГУ Владимир Конарев.

«Вместо стандартной ПЦР мы предложили провести более точный метод полимеразной цепной реакции в реальном времени. В данный момент в России не существует тест-системы по выявлению указанного нами в проекте вида грибковых заболеваний, поэтому в данном научном направлении мы будем первыми. В 2020 году мы должны получить первый образец тест-системы», — пояснил исследователь.

В свою очередь, директор Центра развития технологического предпринимательства, трансфера технологий и управления интеллектуальной собственностью АлтГУ Ольга Высоцкая сообщила, что проект позволит решить одну из проблем сельского хозяйства — заражение грибковыми заболеваниями сельхозкультур.

«Поскольку Алтайский край является одним из лидеров в Российской Федерации по производству пшеницы, разработка молодых ученых АлтГУ будет востребована», — сказала она.

По итогам первого года реализации проекта молодых исследователей АлтГУ в рамках гранта Фонда содействия инновациям будет выполнен подбор праймеров, сконструированы специфические зонды, подобраны субоптимальные условия протекания ПЦР-реакции в реальном времени. По окончании второго года ученые намерены завершить разработку и проверку тест-системы в полевых условиях.

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