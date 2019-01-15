Вторник, 15 Января 2019 года
12:29:08 МСК

Биологи АлтГУ помогут в борьбе с грибковыми заболеваниями сельхозкультур

Наука

Реализация научного проекта позволит выявлять заражение зерна в режиме реального времени

Барнаул, 15 января 2019, 12:28 — REGNUM  Молодые учёные Алтайского государственного университета (АлтГУ) разрабатывают тест-систему, которая позволит проверять зерна на наличие грибковых инфекций, сообщает 15 января пресс-служба вуза.

Научный проект под названием «Разработка тест-системы для детекции грибов вида Alternaria alternata и A. tenuissima на основе мультиплексной ПЦР в реальном времени» руководитель научного коллектива, магистрант биологического факультета АлтГУ Владимир Конарев.

«Вместо стандартной ПЦР мы предложили провести более точный метод полимеразной цепной реакции в реальном времени. В данный момент в России не существует тест-системы по выявлению указанного нами в проекте вида грибковых заболеваний, поэтому в данном научном направлении мы будем первыми. В 2020 году мы должны получить первый образец тест-системы», — пояснил исследователь.

В свою очередь, директор Центра развития технологического предпринимательства, трансфера технологий и управления интеллектуальной собственностью АлтГУ Ольга Высоцкая сообщила, что проект позволит решить одну из проблем сельского хозяйства — заражение грибковыми заболеваниями сельхозкультур.

«Поскольку Алтайский край является одним из лидеров в Российской Федерации по производству пшеницы, разработка молодых ученых АлтГУ будет востребована», — сказала она.

По итогам первого года реализации проекта молодых исследователей АлтГУ в рамках гранта Фонда содействия инновациям будет выполнен подбор праймеров, сконструированы специфические зонды, подобраны субоптимальные условия протекания ПЦР-реакции в реальном времени. По окончании второго года ученые намерены завершить разработку и проверку тест-системы в полевых условиях.

Читайте также: На Алтае создают уникальную коллекцию штаммов полезных микроорганизмов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сельское хозяйство
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить