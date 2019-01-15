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Российские учёные возобновят мониторинг на леднике ИГАН

Наука

Динамика таяния льда отражает динамику климатических изменений в Арктике

Тюмень, 15 января 2019, 10:19 — REGNUM  Мониторинг на леднике ИГАН, расположенном на Полярном Урале и названном в честь Института географии Академии наук СССР, возобновится с целью прогнозирования динамики климатических изменений в Арктике, сообщает 15 января пресс-служба Тюменского государственного университета.

Как пояснил сотрудник Научного центра изучения Арктики Василий Кобелев, ледники являются чувствительными индикаторами климатических изменений. ИГАН при этом является одним из наиболее крупных и легкодоступных ледников Полярного Урала, поэтому он представляет наибольший интерес для возобновления ежегодных наблюдений.

По словам учёного за более чем 50 лет на леднике произошло сокращение объема льда, и оно демонстрирует динамику климатических изменений в Арктике. За последние несколько лет максимальное значение накопления снега и оттаивания пришлось на аномально теплый 2016 год.

По оценкам гляциологов, в настоящее время из 143 ледников Полярного Урала сохранилось 76. Наиболее изученными являются ледники ИГАН, Анучина, Обручева и МГУ.

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