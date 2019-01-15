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«Неожиданно»: о зависимости недосыпа и атеросклероза

Наука

Итоги исследования, выявившего зависимость между недостатком сна и повышением риска развития атеросклероза сосудов, эксперт назвал «достаточно неожиданными»

«Неожиданно»: о зависимости недосыпа и атеросклероза
Иллюстрация: U.S. Air Force
Сон

Барнаул, 15 января 2019, 10:10 — REGNUM  Заключению Национального центра сердечно-сосудистых исследований (CNIC), сотрудники которого выявили довольно сильную зависимость между недостатком сна и повышением риска развития атеросклероза сосудов, можно доверять, считает врач высшей категории, кандидат медицинских наук Павел Шумихин. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он назвал выводы испанских коллег достаточно неожиданными.

«Исследованию сотрудников CNIC можно доверять. Оно проведено в крупном научном центре под руководством ведущих специалистов. Кроме того, было проведено большое количество наблюдений с использованием современных подходов. Выводы об увеличении риска развития атеросклероза на 27% при неполноценном сне являются достаточно неожиданными, так как до сих пор данный фактор не рассматривался в качестве значимого в развитии атеросклеротической болезни. Результаты исследования еще раз подтверждают значимость образа жизни в сохранении здоровья», — отметил эксперт.

Напомним, ранее испанские исследователи из Национального центра сердечно-сосудистых исследований (CNIC) выявили зависимость между недостатком сна и повышением риска развития атеросклероза сосудов.

Анализ данных о продолжительности и качестве сна у почти 4 тыс. человек показал, что вероятность развития атеросклероза сосудов на 27% выше у тех людей, кто спит менее шести часов, чем у тех, кто отдыхает от семи до восьми часов.

Читайте ранее в этом сюжете: Ученые выявили зависимость недосыпа и развития атеросклероза

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Научные исследования
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