В России изобрели композиты, способные «залечивать» себя при повреждении

Москва, , 08:01 — REGNUM Специалисты центра «Композиты России» (создан при МГТУ им. Н.Э. Баумана) разработали уникальный композитный материал, способный самовосстанавливаться при повреждении. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Новые материалы могут стать решением многих проблем, например, при проведении кузовного ремонта автомобиля: если изготавливать из него части автомобиля, которые чаще всего страдают в ДТП, любое замятие и даже трещина будет удаляться простым нажатием кнопки.

«Мы делаем материал, который в результате термоциклирования может залечивать, микротрещины», — пояснил заведующий лабораторией «Новые материалы» МИЦ «Композиты России» Александр Полежаев.

Вместе с тем, разработка не решит проблему, если она возникнет с деталями, используемыми в авиации, где микротрещины в половину или даже четверть человеческого волоса толщиной могут стать фатальными.

В настоящее время специалисты центра не только научились производить композиты, но и уже имеют опыт удачных разработок и производства из них. Например, один из перспективных беспилотников. В будущем предприятие планирует внедрить самозатягивающийся материал в других отраслях промышленности.

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