Китайский зонд «Чанъэ-4» прорастил на Луне семена хлопка

Пекин, , 07:55 — REGNUM Китайские ученые сообщили об успешном завершении первого биологического эксперимента на Луне: проросли доставленные аппаратом «Чанъэ-4» на поверхность естественного спутника земли семена хлопка. Об этом сообщает 15 января телеканал CCTV.

В репортаже говорится о том, что результаты работы аппарата были зафиксированы фотоаппаратурой. Полученные фотографии свидетельствуют о том, что Китаю впервые в истории человечества удалось успешно провести биологический эксперимент на лунной поверхности.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января стало известно, что китайский космический аппарат «Чанъэ-4» отправил на Землю панорамные снимки лунной поверхности.

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Добавим, после завершения миссии «Чанъэ-4» китайские ученые намерены запустить программу «Чанъэ-5» для более подробного изучения Луны.

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