Ученые выявили зависимость недосыпа и развития атеросклероза

Мадрид, , 07:40 — REGNUM Испанские исследователи из Национального центра сердечно-сосудистых исследований (CNIC) выявили зависимость между недостатком сна и повышением риска развития атеросклероза сосудов, передает телеканал «РЕН-ТВ».

На протяжении семи дней ученые с помощью специального оборудования собирали данные, свидетельствующие о продолжительности и качестве сна у почти 4 тыс. человек. Проанализировав полученную информацию, специалисты центра выяснили, что вероятность развития атеросклероза сосудов на 27% выше у тех людей, кто спит менее шести часов, чем у тех, кто отдыхает от семи до восьми часов.

Также риск развития атеросклероза оказался на треть (34%) выше у тех участников эксперимента, чей сон был неглубоким и тревожным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные из Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) пришли к выводу, что умеренное потребление алкоголя может продлить жизнь людей, страдающих сердечно-сосудистой недостаточностью.

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