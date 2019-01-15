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В подмосковной Истре обнаружен древний некрополь

Наука

Его возраст оценивается в 4,5 тысячи лет

Истра, Московская область, 15 января 2019, 05:51 — REGNUM  Археологи обнаружили в Истре (Московская область) древний некрополь, возраст которого оценивается в 4,5 тысячи лет, сообщает подмосковный минкульт.

Сообщается, что в захоронении были найдены боевой топор и каменный ритуальный топор-клин, погребальные сосуды, лезвие ножа и наконечники дротиков. Отмечается, что некрополь принадлежал фатьяновцам с первых земледельческих поселений на Русской равнине. Ученые предполагают, что археологические находки помогут больше узнать о культуре фатьяновцев и о пути их миграции.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января в китайской провинции Хунань было найдено неолитическое поселение Цисиндунь с оборонительными сооружениями. Обнаруженное поселение занимает площадь 25 гектар. Оно было построено, предположительно, в 3 тысячелетии до нашей эры.

Читайте ранее в этом сюжете: В КНР найдено нетипичное для среднего течения Янцзы неолитическое поселение

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Археология
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