В подмосковной Истре обнаружен древний некрополь

Истра, Московская область, , 05:51 — REGNUM Археологи обнаружили в Истре (Московская область) древний некрополь, возраст которого оценивается в 4,5 тысячи лет, сообщает подмосковный минкульт.

Сообщается, что в захоронении были найдены боевой топор и каменный ритуальный топор-клин, погребальные сосуды, лезвие ножа и наконечники дротиков. Отмечается, что некрополь принадлежал фатьяновцам с первых земледельческих поселений на Русской равнине. Ученые предполагают, что археологические находки помогут больше узнать о культуре фатьяновцев и о пути их миграции.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января в китайской провинции Хунань было найдено неолитическое поселение Цисиндунь с оборонительными сооружениями. Обнаруженное поселение занимает площадь 25 гектар. Оно было построено, предположительно, в 3 тысячелетии до нашей эры.

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