Целью науки не может быть количество публикаций. Заявление Клуба 1 июля

Москва, , 10:35 — REGNUM Новый год начинается с нового наступления бюрократии на остатки российской науки. Первый шаг — ставшая уже традиционной попытка кратного (!) увеличения «госзадания» и требований по ЧИСЛУ публикаций.

Год назад клубу уже пришлось высказываться на эту тему — и тогда бюрократическая атака была в значительной степени отражена. В этом году будет труднее: баланс сил изменился — и не в пользу ученых.

Тем не менее клуб считает необходимым повторить несколько общих тезисов, почему-то остающихся непонятными правительственным чиновникам.

1) Задача науки не в том, чтобы плодить максимальное число публикаций, а в том, чтобы исследовать мироздание и извлекать из полученного знания пользу для человечества. Очень важно, что министерство осознало необходимость публикации результатов научной работы в хороших журналах. К сожалению, оно пытается добиться увеличения числа таких публикаций неправильными методами. Правильный подход состоит в том, чтобы поощрять не увеличение числа публикаций, а увеличение числа ученых, публикующихся в таких журналах. И добиваться результата нужно не приказами, а созданием условий для работы на современном уровне и материальным поощрением ученых, публикующихся в хороших журналах, — на что правительством должны выделяться ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ средства.

2) Задача госзадания — поддержка институтов и научных коллективов, обеспечение их достойными зарплатами, инфраструктурой, оборудованием и материалами для работы, т. е. БАЗОВЫМ ФИНАНСИРОВАНИЕМ. Оно должно быть ориентировано на выведение институтов и лабораторий на должный уровень — иногда мировой, иногда региональный. Публикационная активность может учитываться при оценке деятельности института, но никак не может быть ЦЕЛЬЮ базового государственного финансирования.

3) Увеличение числа публикаций не должно происходить за счет снижения их качества. Активно работающие ученые работают круглосуточно, без праздников и выходных — такова природа интеллектуального труда. Они не могут работать больше. Их эффективность может быть увеличена только за счет улучшения оборудования, расширения научных контактов, увеличения числа учеников (но не формальной преподавательской нагрузки), резкого снижения бюрократических издержек (включая написание бесчисленных заявок на гранты, отчетов — а теперь ещё и бессмысленных публикаций). Увеличение требований по публикациям может быть правомерным только при условии опережающего увеличения базового финансирования, выделяемого именно на эти цели. И результат не может быть мгновенным.

4) Науку нельзя оценивать только по количественным показателям, сколь бы ни было это удобным для экономической и финансовой бюрократии. Наука — одна из областей, где горький опыт доказал полную непригодность «эффективных менеджеров». Интеллектуальные и высокотехнологичные сферы требуют компетентного руководства людьми, понимающими суть дела. Наукой должны руководить ученые.

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