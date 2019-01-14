В 10 областях Украины ожидаются перебои с доставкой почты

Киев, , 23:58 — REGNUM В десяти областях Украины могут возникнуть проблемы с доставкой почты, заявили в «Укрпочте», сообщает 14 января УНИАН.

Согласно сообщению, «Укрпочта» предупредила своих клиентов, что в ближайшее время ожидается ухудшение погодных условий на Украине. В связи с этим могут задерживать поставки почтой в следующих областях: Донецкая, Харьковская, Днепропетровская, Полтавская, Луганская, Запорожская, Черкасская, Одесская, Черновицкая и Николаевская.

Напомним, в 2018 году в «Укрпочте» заявили, что могут ограничить доставку пенсий в сельских населенных пунктах. Однако в связи предстоящими президентскими выборами действующий президент Украины Петр Порошенко запретил ограничивать доставку пенсий.

В результате с 1 января 2019 года «Укрпочта» повысила тарифы на доставку писем и отправлений в среднем на 15%.