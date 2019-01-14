Как лаборатория Касперского оставила все спецслужбы США в дураках

Руслан Хубиев, , 20:24 — REGNUM

Как известно, с 2017 года США начали вводить персональные санкции в отношении «лаборатории Касперского», обвинив компанию в работе «с российскими шпионами», однако при этом скрывали от общественности один любопытный факт. Как выяснилось, «Касперский» за год до санкций оказал американской стороне неоценимую услугу: разоблачил массовое хищение разведданных и вскрыл нарушения, которые американские власти в собственной стране найти не смогли.

Иными словами, в середине 2016-го российский IT-гигант выставил 17 спецслужб США полными дураками. Ввиду этого неудивительно, что через год после оказанной помощи компания оказалась в центре санкционного скандала…

Дутые возможности

Как стало известно совсем недавно, Агентство национальной безопасности США несколько лет назад столкнулось с большим и опасным кризисом. Им было установлено, что некто за период последних двадцати лет похитил у ведомства, других спецслужб и прочих государственных структур засекреченных данных на 50 ТБ объема. Это стало самой большой утечкой непубличных материалов за всю историю США.

Вся мощь западного разведсообщества была брошена на поиски дерзкого «крота», были задействованы собственные системы внутреннего мониторинга, правительство, следователи, специальные ведомства и федеральные службы. И уже в 2016 году с большой помпой на всю страну было объявлено, что некто Гарольд Мартин — бывший сотрудник компании-подрядчика АНБ — и есть виновник «большой аферы». В общей сложности задержанный получил 10 лет лишения свободы по каждому из 19 вменяемых ему эпизодов, то есть суммарно порядка двух веков заключения в тюрьме.

Высокопоставленные участники «погони» получили медали, повышения, а СМИ разнесли пиар о том, насколько качественно сработала американская специальная и правоохранительная система. Как вдруг, спустя три года, 9 января 2019-го, на страницах авторитетного издания Politico прогремел гром. Со ссылкой на источники в американских спецслужбах газета сообщала, что Мартина разоблачила вовсе не американская Фемида, а одна-единственная компания из подвергшейся санкциям «враждебной» США страны. Причем сделала это без всякой помпы…

«Все эти годы мы думали, что Гарольда поймали благодаря новейшим методикам американской разведки», — сообщает СМИ. «А теперь выясняется, что этот арест выглядит так, будто бы доказывает, что специальные службы США ни на что не годны».

Как выяснилось, «голливудский» арест бывшего подрядчика АНБ в 2016 году произошел только лишь потому, что российская IT-компания по кибербезопасности указала США на данную угрозу. Причем сделала это в добровольном ключе.

По следу из хлебных крошек

Как только в мировых СМИ раструбили новость о том, что некто похитил около 500 миллионов страниц секретных документов, включая данные о военных операциях США, «лаборатория Касперского» решила провести свое собственное расследование. В итоге московская компания обнаружила на своих серверах несколько подозрительных сообщений от пользователя под именем «HAL 999 999 999».

В иной ситуации на письма с подобным содержанием и припиской «Срок годности предложения — три недели» никто бы внимания не обратил, мало ли шуток приходит в адрес публичной компании, однако именно в тот момент анонимная хакерская группа Shadow Brokers выложила в свободный доступ инструменты взлома, украденные ранее у АНБ. В сети был объявлен аукцион по их скорой распродаже. Предположив, что описанные события могут быть связаны, сотрудники «Касперского» углубились в вопрос.

Похожий псевдоним вскоре удалось обнаружить на одном из зарубежных сайтов знакомств, анкета которого содержала фотографию. По снимку Лаборатория нашла совпадения с неким Мартином и информацию о месте его проживания — Аннаполис, штат Мэриленд. Затем, в социальной сети Linkedin была найдена страница человека под именем Hal Martin, работающего в сфере информационной безопасности. Совместив всё это воедино, компания поняла, что нужно добавить еще один фрагмент.

Тогда было решено проверить одну американскую корпорацию под именем Booz Allen Hamilton. Она была примечательна тем, что тоже являлась подрядчиком АНБ и, кроме того, именно в ней в свое время работал небезызвестный Эдвард Сноуден. Задумка себя оправдала, и в итоге искомый человек обнаружился в списках ее сотрудников под именем Гарольд Мартин.

По всей видимости, к решению передать сделанные выводы спецслужбам США «Лабораторию» подтолкнула мысль о том, что так компания сможет доказать свою непричастность к российским спецслужбам. Обезопасить себя от санкций, показав, что не нарушает претензий США и не угрожает Вашингтону. Вот только они явно не понимали, какими категориями на самом деле мыслит Белый дом.

Синдром собственной исключительности

22 августа 2016 года сотрудник «Лаборатории Касперского» связался с представителем АНБ и передал ему всю собранную на Мартина информацию, а 27 августа 2016-го ФБР совершило в деле «неожиданный» прорыв. Подозреваемый был схвачен.

Если Касперский и полагал, что этим шагом снимет с себя подозрения, то глубоко заблуждался. США восприняли российский шаг как публичное оскорбление. В их понимании — это настоящий прокол, мощный удар по вере американцев в собственную исключительность. Шутка ли, если одна-единственная российская компания действительно оказалась способна за несколько дней сделать то, что не сумела реализовать американская Система за несколько лет. По мнению политиков из США, такая версия истории просто не может существовать, а значит, Лаборатория осущестила этот свой ход в связке с российскими спецслужбами. Такая версия удовлетворила США гораздо больше.

В итоге вместо надежд на то, что данный жест помощи поможет «Касперскому» защитить свою компанию от санкций, всё вышло с точностью до наоборот. И неудивительно, ведь, как известно из истории, хуже вражды с англосаксами может быть только дружба.

Уже в июле 2017 года администрация президента США исключила российскую антивирусную компанию из списка поставщиков ПО и оборудования. Продукцию перестали одобрять для использования в госструктурах. А два месяца спустя американские власти распорядились удалить все решения «Лаборатории» из всех бюджетных учреждений государства.

Основатель компании Евгений Касперский всячески отрицал связь с российскими спецслужбами, утверждал, что незамедлительно вывел бы бизнес из России, если бы к нему обратились с предложением шпионить за клиентами. Но его слова никто не слушал, потому что в противном случае пришлось бы признать, что одна компания из России порой может перевесить все возможности американских спецслужб.

Готовность Касперского сотрудничать с властями Америки по вопросу различных расследований плодов не принесла. И даже беспрецедентный жест российского разработчика, решившего с 2017 года раскрыть независимым экспертам во всём мире исходный код своих продуктов (включая код обновлений ПО и антивирусные базы), так ничего и не принес.

К сожалению, этот пример еще раз доказывает, что при всём своем великолепном уровне многие наши уникальные профессионалы в частных отраслях по-прежнему не понимают, что представляет из себя политическая Америка. Не могут принять, что никаких правил англосаксы на мировой арене не соблюдают, а выполнение их требований никаких гарантий не дает.

Будто бы в качестве доказательства к данному выводу, в мае 2018 года инстанции США окончательно отклонили все иски российской компании, обжаловавшей санкции в суде. А заодно, по «совету» из Вашингтона, Европарламент в июне того же года принял аналогичную резолюцию по признанию продукции Касперского «вредоносной».

Запад привык к своей «исключительности», а потому искренне обижается на то, что Россия воспринимает ее как надменный вымысел…