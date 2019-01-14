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Видео: учёные обнаружили зайцев-беляков, поедающих падаль

Наука

Зайцев-беляков можно отнести к каннибалам

Торонто, Канада, 14 января 2019, 12:24 — REGNUM  Учёные из Канады запечатлели на видео зайцев-беляков, поедающих падаль. Об этом сообщается в журнале Northwestern Naturalist.

Учёные раскладывали в лесу открытые банки с консервами и разместили их около камер, рассчитывая наблюдать за волками или куницами. Но консервы, как правило, съедали зайцы.

Исследователи отмечают, что зайцев-беляков можно отнести к каннибалам. Однако такое поведение не является для них обычным. Они так себя ведут только тогда, когда не хватает пищи для выживания.

Как правило, это происходит зимой. Зайцы-беляки употребляли в пищу мясо и перья. Кроме того, в 12% случаев они поедали трупы своих сородичей. По словам учёных, это говорит о том, что эти животные могут питаться несвойственной им пищей, находясь на грани смерти.

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Научные исследования
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