Видео: учёные обнаружили зайцев-беляков, поедающих падаль

Торонто, Канада, , 12:24 — REGNUM Учёные из Канады запечатлели на видео зайцев-беляков, поедающих падаль. Об этом сообщается в журнале Northwestern Naturalist.

Учёные раскладывали в лесу открытые банки с консервами и разместили их около камер, рассчитывая наблюдать за волками или куницами. Но консервы, как правило, съедали зайцы.

Исследователи отмечают, что зайцев-беляков можно отнести к каннибалам. Однако такое поведение не является для них обычным. Они так себя ведут только тогда, когда не хватает пищи для выживания.

Как правило, это происходит зимой. Зайцы-беляки употребляли в пищу мясо и перья. Кроме того, в 12% случаев они поедали трупы своих сородичей. По словам учёных, это говорит о том, что эти животные могут питаться несвойственной им пищей, находясь на грани смерти.

Читайте также: Пересадка памяти от одного живого существа другому стала реальностью