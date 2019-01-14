В провинции Гуанчжоу на юге Китая будет создан университета транспорта

Гуанчжоу, Китай, , 11:57 — REGNUM Власти города Гуанчжоу, столицы провинции Гуандун одобрили создание университета транспорта и связи с целью улучшения ситуации с развитием коммуникаций в городе, сообщает 14 января издание China Daily.

Гуанчжоуский университет транспорта займет площадь 66,7 гектар в городском районе Хуанпу и начнет действовать уже в 2020 году, сообщили в Гуанчжоуском бюро образования. По словам члена местного политического советника Цао Чживей, университет связи поможет укрепить ведущие позиции Гуанчжоу, как транспортного хаба юга Китая.

«Создание университета поможет построить современную систему исследования, развития и производства в транспортном секторе. Университет также построит сотрудничество с ведущими зарубежными образовательными институтами в области исследований и развития», — отметил эксперт.

Кроме того, уже существующие институты, включая Технический институт коммуникаций Гуанчжоу и Гуанчжоуский морской университет войдут в состав нового университета.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство образования Китая призвало все образовательные ведомства провинций активнее продавить фунадментальные исследования в университетах.

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