Магнитные полимеры способны совершить революцию в промышленности — учёные

Екатеринбург, , 11:36 — REGNUM Исследование и разработку магнитных полимеров, которые могут совершить настоящие прорывы в различных секторах промышленности и медицине, ведут учёные Уральского федерального университета совместно с коллегами из Германии. Об этом 14 января сообщает пресс-служба российского вуза.

Технология создания предполагает внедрение нано‑ и микроразмерных магнитных частиц в полимерную матрицу, вследствие чего полученный материал будет представлять собой новый тип многофункциональных смарт-материалов. Они могут сделать более совершенными акселерометры и системы раннего предупреждения землетрясений, а также помогут в регенерации биологических тканей и направленной транспортировке лекарственных препаратов в организме. Также с их помощью можно будет создавать более совершенные ударогасители, стабилизаторы, усилители, датчики химического состава и давления атмосферы и температурные карты поверхностей.

«Основная цель проводимых исследований — изучение фундаментальных закономерностей внутренних структурных превращений в магнитных полимерах, в том числе под действием внешнего магнитного поля, а также динамики частиц в этих системах в переменных полях; влияния этих превращений на физические свойства и поведение изучаемых материалов», — сообщил научный сотрудник лаборатории математического моделирования физико-химических процессов в многофазных средах Андрей Зубарев.

В этом международном проекте группа Уральского федерального университета занимается теоретическими и компьютерными исследованиями, а экспериментальные исследования будут в основном проводиться группой Технического университета Дрездена.

Отмечается, что в течение года поддержку проекту «Магнитные гибридные материалы с комплексным внутренним взаимодействием» окажет Российский фонд фундаментальных исследований и Немецкое научно-исследовательское сообщество. Сумма полученного учеными гранта составляет 4 млн рублей.

Читайте также: Уральский федеральный университет получил поддержку 28 научных проектов