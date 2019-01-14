В Иркутске разрабатывают альтернативу каменноугольным пекам

Иркутск, , 11:04 — REGNUM Альтернативу каменноугольным пекам, используемым в алюминиевой промышленности для производства анодной массы, разрабатывает студент Иркутского национального исследовательского технического университета Евгений Козлов под руководством заведующего кафедрой физики Николая Коновалова. Об этом 14 января сообщает пресс-служба вуза.

«Пек представляет собой остаток от перегонки каменноугольного, торфяного, древесного дёгтя, а также нефтяной смолы (после пиролиза). Сейчас основным сырьем для его получения в России является каменноугольная смола — побочный продукт коксования каменных углей в производстве металлургического кокса», — пояснил Козлов.

По его словам, альтернативой угольным пекам могут стать тяжелые нефтяные остатки. Дистилляция позволяет получать нефтяные пеки, которые практически не содержат канцерогенов.

«Производство связующего из данного вида сырья будет выгодно в связи с тем, что с каждым годом нефтеперерабатывающий комплекс РФ производит все большой объем тяжелой смолы пиролиза. В настоящее время данный показатель составляет 243 000−325 000 тонн в год и продолжает увеличиваться», — пояснил будущий химик-технолог.

В настоящее время выполнено восемь опытов по получению гибридного пека, а также проведена спектроскопия ядерного магнитного резонанса побочного продукта. В будущем студент намерен создать специальное устройство (реактор) и запатентовать полезную модель.

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