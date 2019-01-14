Учёные нашли способ повысить экономичность производства мобильных устройств

Екатеринбург, , 08:47 — REGNUM Группа российских, японских и испанских учёных установила, что фосфат натрия-железа (NaFePO4) при воздействии на него электрическим или магнитным полями проявляет особый эффект, который позволит повысить экономичность производства мобильных устройств и упростить их. Об этом 14 января сообщает пресс-служба Уральского федерального университета.

Компьютерное моделирование было проведено исследовательским коллективом в международном центре наноархитектоники материалов Национального института материаловедения (Япония). По его результатам установлено, что фосфат натрия-железа при воздействии на него электрическим или магнитным полями проявляет магнитоэлектрический эффект: происходит либо намагничивание электрическим полем, либо электрическая поляризация приложением магнитного поля.

«Это значит, что можно контролировать магнитные свойства, прилагая к образцу электрическое напряжение, или наоборот — контролировать электрическую поляризацию, меняя магнитные свойства. То есть обнаруживается возможность для взаимного контроля этих свойств», — пояснил автор теоретической работы, доктор физико-математических наук Игорь Соловьев.

В свою очередь, соавтор работы, кандидат физико-математических наук Сергей Николаев сообщил, что многофункциональное соединение «может быть использовано в производстве не только батарей, но и чипов, и элементов памяти мобильных устройств, где магнитоэлектрические свойства играют очень важную роль».

Таким образом, многофункциональность указанного соединения и подобных ему избавляют от необходимости применения других веществ и делают производство электронных приборов более простым и экономичным.

Полианионные соединения — это высокомолекулярные вещества, полимеры (целлюлоза, крахмал, каучук) с молекулярным весом от нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов атомных единиц массы и с большим количеством отрицательно заряженных групп атомов. Подобные соединения широко используются, к примеру, в аккумуляторных батареях в качестве катодов — отрицательных электродов, присоединенных к отрицательному полюсу источника тока (это то, что в батареях обозначается знаком «-»).

Полианионные соединения отличаются уникальными электрохимическими свойствами: ионы легких элементов (как правило, щелочных металлов — лития или натрия) легко внедряются в их кристаллическую решетку, заполняя там незанятые полости, а потом покидают их, становясь, таким образом, свободными носителями электрического заряда. Благодаря этой особенности полианионные соединения пригодны для производства высокопроизводительных зарядных устройств (тех же аккумуляторных батарей), предназначенных, например, для мобильных устройств. Кроме того, полианионные соединения широко используются в лабораторной практике.

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