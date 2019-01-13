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Восстановить связь с телескопом «Спектр-Р» не удалось — Роскосмос

Наука

14 января специалисты продолжат работу по восстановлению связи с орбитальным телескопом

Москва, 13 января 2019, 17:56 — REGNUM  Восстановить связь с орбитальным телескопом «Спектр-Р», переставшим отвечать на наземные команды, пока не удалось. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель Роскосмоса.

«Пока с аппаратом (телескоп «Спектр-Р») связь не установлена», — сказал источник.

По словам собеседника агентства, 14 января специалисты продолжат работу по восстановлению связи с орбитальным телескопом, который был запущен на орбиту 18 июля 2011 года.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 12 января 2019 г. в «Роскосмосе» подтвердили наличие проблем в работе служебных систем российского космического аппарата «Спектр-Р». Специалисты Главной оперативной группы управления КА подключились к работе по устранению имеющихся замечаний.

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