Учёные использовали буревестников для изучения морских течений

Пальма-де-Майорка, Испания, , 16:30 — REGNUM Учёные из Испании предложили использовать GPS-датчики, прикреплённые к лапам буревестников, для изучения поверхностных морских течений. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Миниатюрные GPS-датчики, закрепляемые на лапах морских птиц, используются биологами для изучения пищевых привычек, географического распространения популяций, а также экологическими службами.

Группа учёных под руководством Антонио Санчеза Романа из Университета Балеарских островов выяснила, что записи с таких GPS-датчиков могут быть полезны и при изучении поверхностных течений.

Исследователи изучили записи с датчиков, установленных для отслеживания популяций северной олуши (Morus bassanus) и пестролицых буревестников (Calonectris leucomelas). Они установили, что когда птицы садятся на водную поверхность, то становятся «дрейфующими буями», двигающимися вместе с океаническими течениями.

Учёные предложили использовать эти данные вместе с информацией, получаемой с надводных буев и спутников дистанционного зондирования Земли для более точного описания поверхностных течений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года биологи из Великобритании представили результаты обследования 102 морских черепах, выловленных в Тихом и Атлантическом океанах. В организме всех животных были обнаружены частицы микропластика и другие синтетические вещества.