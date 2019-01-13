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Учёные использовали буревестников для изучения морских течений

Наука

Миниатюрные GPS-датчики, используемые биологами, могут быть полезны и для изучения морских течений

Пальма-де-Майорка, Испания, 13 января 2019, 16:30 — REGNUM  Учёные из Испании предложили использовать GPS-датчики, прикреплённые к лапам буревестников, для изучения поверхностных морских течений. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Миниатюрные GPS-датчики, закрепляемые на лапах морских птиц, используются биологами для изучения пищевых привычек, географического распространения популяций, а также экологическими службами.

Группа учёных под руководством Антонио Санчеза Романа из Университета Балеарских островов выяснила, что записи с таких GPS-датчиков могут быть полезны и при изучении поверхностных течений.

Исследователи изучили записи с датчиков, установленных для отслеживания популяций северной олуши (Morus bassanus) и пестролицых буревестников (Calonectris leucomelas). Они установили, что когда птицы садятся на водную поверхность, то становятся «дрейфующими буями», двигающимися вместе с океаническими течениями.

Учёные предложили использовать эти данные вместе с информацией, получаемой с надводных буев и спутников дистанционного зондирования Земли для более точного описания поверхностных течений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года биологи из Великобритании представили результаты обследования 102 морских черепах, выловленных в Тихом и Атлантическом океанах. В организме всех животных были обнаружены частицы микропластика и другие синтетические вещества.

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Научные исследования
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