Китай намерен развивать свою лунную программу

Пекин, , 02:52 — REGNUM Китай продолжить углублять исследования Луны и развивать свою лунную программу, заявил академик Инженерной академии Китая У Вэйжэнь, сообщает агентство «Синьхуа».

"Мы обсуждаем и разрабатываем план четвертой фазы программы исследования Луны, включая миссии в полярные регионы Луны», — заявил он.

У Вэйжэнь отметил, что первые две фазы китайской лунной программы — пребывание на орбите и прилунение — были завершены. Третью фазу выполнит новый зонд «Чанъэ-5», который соберет 2 кг лунного грунта и доставит обратно на Землю.

Также Китай планирует построить научную базу в южно-полярном районе Луны. У Вэйжэнь подчеркнул, что станция будет управляться автономно и не будет требовать частых посещений людей.

«Луна является мистическим миром для нас, и мы несем ответственность за исследование и понимание ее», — добавил академик.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января Китай заявил об успехе миссии лунохода «Чанъэ-4», который впервые прилунился на обратной стороне Луны. На борту зонда также находится луноход «Юйту-2», который уже передал на Землю несколько панорамных снимков с поверхности Луны.

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