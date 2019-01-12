Оттепель в СССР, Хрущёв и Сталин: что это было?

Андрей Мартынов, , 20:23 — REGNUM

На первый взгляд книга историка Михаила Гершзона затрагивает довольно заезженную тему: последние годы жизни Иосифа Сталина и «оттепель», то есть процесс некоторого смягчения политики в области политики и культуры при Никите Хрущеве. Тем не менее, новая работа представляет большой интерес. По словам автора,

«в историографии детально не рассматривались изменения в разных сферах искусства, происходившие в период 1953 — начала 1956 гг., а также изменения, происходившие в органах управления культурой. Подробно изучались только изменения в литературе».

Ученый обращает внимание на то, что реформы в области культурной политики советской власти начались практически сразу после смерти Сталина (5 марта 1953 г.). Уже «15 марта… были упразднены все ранее существовавшие государственные органы управления культурой. Их полномочия были переданы вновь созданному Министерству культуры СССР», которое возглавил глава совета министров БССР, бывший начальник Центрального штаба партизанского движения Пантелеймон Пономаренко.

Деятельность минкульта, отмечает ученый, была довольно противоречива. Например, в первые годы своего существования новое ведомство расширило права местных органов власти (в определении репертуарной политики, подбора состава труппы театров и т. п.), но в дальнейшем, напротив, секвестировало автономии. До конца 1950-х годов имела место тенденция к увеличению дотаций театрам, но в дальнейшем, напротив, появилось требование к самоокупаемости (что положительно сказалось на госбюджете).

Отдельно исследователь рассматривает конкретные сюжеты культурной политики: историю создания памятника Ивану Крылову в Калинине (Твери), возникновение Сталинградского мемориала, кинематограф в СССР и т. д.

Интересны некоторые исторические параллели, которые проводит Гершзон. Так, он сравнивает хрущевскую «оттепель» с реформами Александра II, которые некоторые современники, называли подобным образом. Ведь они также сочетали в себе одновременно либеральные и консервативные тенденции. Напомню, именно при Александре произошло увеличение (до 22) числа цензурных комитетов, в то время как при «реакционере» Николае I цензурный устав был заменен на более мягкий, а функции цензуры переходили из ведомства МВД в министерство народного просвещения.

В целом же исследования Гершзона не могут не вызывать уважения аргументированостью суждений, основанных на материалах трех отечественных архивов (РГАЛИ, ГАРФ, РГАНИ). Хотелось бы, чтобы за книгой очерков об «оттепели» последовала научная монография.