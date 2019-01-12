Учёные нашли новый подход к лечению остеопороза у женщин

Лос-Анджелес, США, , 15:31 — REGNUM Группа американских учёных обнаружила связь между определёнными зонами гипоталамуса и плотностью костей у женщин. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Группа учёных под руководством Стефани Корреа и Холли Инграхам из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе проводила серию лабораторных экспериментов, направленных на изучение функционирования клеток гипоталамуса, чувствительных к эстрогену. Эксперименты показали, что блокирование альфа-рецептора эстрогена (ERα) в медиальном базальном гипоталамусе привело к повышению плотности костной ткани у подопытных мышей.

Исследователи отметили, что их работа может открыть новые подходы к созданию лекарств для лечения остеопороза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года учёные из Германии опубликовали исследование, показавшее, что витамин D, содержащийся в какао-бобах, трансформируется в витамин D2 при просушивании бобов на солнце. Это исследование поможет найти новые пути профилактики дефицита витамина D2, при котором повышается риск заболевания рахитом и остеопорозом.