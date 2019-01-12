Сейсмограф миссии InSight начал работу на Марсе

Вашингтон, , 14:54 — REGNUM Сейсмограф SEIS, доставленный на Марс в составе миссии национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) InSight, начал работу на «красной планете». Об этом сообщает старший редактор Планетарного общества Эмили Лакдавалла в блоге организации.

Аппарат SEIS отделился от миссии InSight 23 декабря 2018 года. Сейсмограф был отбалансирован и выровнен по самому низкому уровню. Далее инженеры NASA заменили жёсткое соединение, связывающее сейсмограф со станцией, на гибкий кабель. Таким образом, сейсмограф был изолирован он вибрации, передаваемой посадочной платформой.

После этого датчики сейсмографа начали сбор данных о Марсе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, межпланетная миссия NASA InSight совершила посадку на Марс 26 ноября 2018 года.

Кроме сейсмографа SEIS в состав миссии входит зонд HP3, который должен будет пробурить 5-метровую скважину и измерить тепловой поток под поверхностью Марса.