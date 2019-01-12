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В «Роскосмосе» подтвердили проблемы в работе систем спутника «Спектр-Р»

Наука

Специалисты Главной оперативной группы управления КА работают над устранением проблем

Москва, 12 января 2019, 14:00 — REGNUM  Наличие проблем в работе служебных систем российского космического аппарата «Спектр-Р» подтвердили в «Роскосмосе». Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

В пресс-службе сообщили, что сбои в работе служебных систем КА «Спектр-Р» были зафиксированы 10 января. К работе по устранению имеющихся замечаний подключились специалисты Главной оперативной группы управления КА.

В «Роскосмосе» отметили, что гарантийный срок работы космического аппарата «Спектр-Р», запущенного в 2011 году, истёк в 2014 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 января научный руководитель проекта «Радиоастрон» Юрий Ковалев сообщил СМИ, что 10 января впервые не удалось установить связь с радиотелескопом «Радиоастрон» на борту спутника «Спектр-Р». Он добавил, что следующая попытка установки связи будет предпринята 13 января.

Читайте ранее в этом сюжете: Наземные центры потеряли связь с космическим радиотелескопом «Радиоастрон»

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Космические полеты, аппараты и исследования
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