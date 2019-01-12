Эксперты назвали страны с самой опасной диетой для «сердечников»

Лондон, , 13:49 — REGNUM Учёные изучили рацион европейских стран в контексте сердечно-сосудистых заболеваний по заказу Всемирной организации здравоохранения. О результатах исследования сообщает газета Daily Mail.

Издание опубликовало результаты работы группы учёных под руководством профессора Стефана Лорковски из Йенского университета имени Фридриха Шиллера (Германия). Исследователи сопоставили данные о смертности в период с 1990 по 2016 год со «средним» рационом в различных странах Европы.

Учёные учитывали влияние диеты на возникновение таких факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний как ожирение и высокое кровяное давление.

Результаты анализа собранных данных показали, что число смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных неправильной диетой, оказалось наивысшим в Узбекистане (394 случая на 100 тысяч человек). Также в десятке государств с самым высоким показателем смертности оказались другие страны, бывшие в составе СССР: Туркменистан, Киргизия, Украина, Молдавия, Азербайджан, Белоруссия, Таджикистан, Казахстан. Россия замкнула десятку с показателем в 291 случай на 100 тысяч человек.

Самое правильное питание, по мнению исследователей, оказалось в Испании (43 случая), Франции (46) и Нидерландах (52).

Исследователи отметили, что одной из главных проблем стало потребление большого количества продуктов из белой муки с низким содержанием клетчатки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что реализация нацпроекта «Здравоохранение» позволит снизить уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в России на 24% к 2024 году.