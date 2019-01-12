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СМИ: Экипаж «Союз МС-12» прибудет на космодром Байконур в феврале

Наука

18 февраля члены основного и дублирующего экипажа проведут тренировку в корабле

Москва, 12 января 2019, 11:35 — REGNUM  Основной и дублирующий экипажи корабля «Союз МС-12» прибудут на космодром «Байконур» для подготовки к запуску 17 февраля. Об этом сообщает источник в ракетно-космической отрасли РИА Новости.

Корабль «Союз МС-12» доставит на Международную космическую станцию (МКС) участников экспедиции МКС-59/60. В основной состав экипажа входят космонавт Алексей Овчинин и астронавты Тайлер Хейг и Кристина Кук.

Источник сообщил, что 18 февраля члены основного и дублирующего экипажа проведут тренировку в корабле и примерку полётных скафандров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, запуск корабля «Союз МС-12» к МКС запланирован 1 марта. Ожидается, что космический корабль вернётся на Землю 3 октября.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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