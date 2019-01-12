В Китае заявили об успехе миссии лунного зонда «Чанъэ-4»

Пекин, , 03:46 — REGNUM В Китае сообщили об успехе миссии китайского лунного зонда «Чанъэ-4», который впервые осуществил мягкую посадку на обратной стороне Луны, сообщает 11 ноября газета «Жэньминь жибао»

Помимо зонда, специальный спутник для связи с землей «Цюэцяо» был выведен на специальную орбиту. Кроме того, на борту зонда находился луноход «Юйту-2», которые уже успел сделать ряд панорамных снимков поверхности обратной стороны Луны.

Научное оборудование на борту зонда находится в хорошем состоянии и готово к выполнению исследовательских функций. Зонд находится в кратере Кармана в южно полушарии обратной стороны Луны.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск зонда был осуществлен 3 января 2019 года, а первые фото с поверхности удалось получить 11 ноября. В будущем, после завершения миссии «Чанъэ-4» намечен запуск программы «Чанъэ-5» для более глубокого изучения Луны.

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