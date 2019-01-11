Германские марионетки в Гражданской войне в России: кто они?

Андрей Мартынов, , 20:32 — REGNUM

Несмотря на обилие мемуарной и исследовательской литературы, в истории Гражданской войны в России еще есть темы, требующие дополнительного изучения. К ним может быть отнесен вопрос формирования кайзеровской Германией марионеточных белых армий, целью которых было дополнительное давление на большевиков (в случае несоблюдения ими решений Брестского мира) и создание собственной военно-политической элиты в противовес Колчаку и Деникину, во внешней политике продолжающих ориентироваться на страны Антанты.

К таким формированиям относились в числе прочих так называемая Западная добровольческая армия полковника Павла Бермондта-Авалова и Южная армия генерала Николая Иванова. Атаман Пётр Краснов, лично знавший последнего в период командования «южанами», характеризовал его как человека с «несколько расстроенными умственными способностями», а офицеров — как людей, «очень мало думающих о спасении родины и о царе». Тем не менее даже Краснов вынужден был признать, что из трех корпусов армии — Саратовского, Воронежского и Астраханского, — первый, благодаря усилиям его командира генерального штаба полковника Виктора Манакина (1887−1964), отличался хорошей боеготовностью.

Профессор истории Антон Посадский (Поволжский институт управления) рассматривает, почему изначально фейковый проект немцев дал один положительный результат. В отличие от большинства лидеров контрреволюции, остававшихся при планировании и проведении операций заложниками схем «классической» войны, Манакин стремился адаптировать свой опыт кадрового офицера к реалиям текущей «смуты».

В этой связи полковник принципиально изменил схему мобилизации в свой корпус. По утверждению Посадского, в числе прочего,

«Манакин предлагал действовать местными силами, максимально слить военную силу и гражданскую администрацию… Он предлагал территориальный способ строительства военной силы, и свой Саратовский корпус мыслил как элемент, составную часть… армии, которая объединяла бы такие территориальные образования, включая казачьи».

Насколько этот проект мог стать успешным? Как пишет исследователь,

«идеи Манакина требовали самостоятельного участка фронта и активного продвижения вглубь «своей» (Саратовской — А. М.) территории, что давало бы людей и опору для нового порядка. Ни того, ни другого не получилось».

Кроме того, возникала опасность снижения боевого духа (и увеличения дезертирства) по мере удаления от «родной» губернии, что косвенно подтверждалось аналогичным увеличением случаев самовольного ухода из армии казаков и крестьян после того, как их родные станицы и деревни оказывались в тылу.

Думается, единственный шанс на победу белым дала бы своевременно проведенная мобилизация, о которой мы писали тут. При любых иных решениях контрреволюция была обречена.