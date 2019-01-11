В Китае спроектировали перспективный гиперзвуковой двигатель

Пекин, , 14:34 — REGNUM В Китае учёные завершили проектирование перспективного комбинированного гиперзвукового двигателя. Об этом сообщает Global Times.

Подробности о разработке не уточняются, однако говорится, что проведён первый этап стендовых испытаний. Разработкой установки, которая упоминается как TBCC (Turbine-Based Combined Cycle, комбинированный цикл на основе турбины) занимается Исследовательский институт машинного оборудования в Пекине.

Отмечается, что теперь специалисты готовы приступить к этапу монтирования силовой установки на летающую платформу для проведения лётных испытаний.

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