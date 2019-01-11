Учёные: самки волнистых попугаев предпочитают более умных самцов

Пекин, , 14:23 — REGNUM Учёные из Китая пришли к выводу, что самки волнистых попугайчиков предпочитают самцов, которые способны решать несложные задачи, чтобы добраться до еды. Об этом сообщается в журнале Science.

Учёные провели эксперимент, в котором самкам предлагалось выбрать одного из двух самцов в качестве партнёра. После этого они обучали того попугая, которого не выбрали, открывать чашку с едой.

Повторный эксперимент показал, что самки, как правило, меняли свой выбор на более обученного самца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные пришли к выводу, что самцы одного из видов лягушек, обитающие в городах, оказались предпочтительнее для самок, чем особи из лесных популяций.

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