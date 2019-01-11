Конференция WSSFN пройдет в Южной Корее в 2021 году — СМИ

Инчхон, Южная Корея, , 14:37 — REGNUM Конференция «XIX World Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery» (Международная конференция по стереотаксической хирургии и нейрохирургии) пройдет в одном из городов Южной Кореи в июне 2021 года, сообщает MSN News.

По сообщению представителей администрации города Инчхон, международная конференция WSSFN пройдет в течение четырёх дней в выставочном комплексе Songdo Convensia.

В конференции примут участие более 1000 человек, включая нейрохирургов, представителей научно исследовательских институтов и организаций из 67 стран мира.

Напомним, международная конференция WSSFN впервые была проведена в 1961 году в Филадельфии, США для разработки методов лечения трудноизлечимых неврологических заболеваний, таких как болезнь Паркинсона, эпилепсия, деменция и другие психические заболевания.

В 2017 году конференция прошла в столице Германии, Берлине. «XVIII World Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery» пройдет в Нью-Йорке с 24 — 27 июня 2019 года.