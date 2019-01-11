Учёные: древний кит-сверххищник охотился на детёнышей китов поменьше

Вашингтон, , 14:04 — REGNUM Учёные из США пришли к выводу, что древний кит-сверххищник эоценового периода, базилозавр, охотился на детенышей другого кита, дорудона. Об этом сообщается в журнале PLOS ONE.

Учёные проанализировали найденные в 2010 году в Египте скелеты базилозавра, а также крупных рыб и детенышей китов Dorudon atrox. По следам переломов костей рыб и дорудонов, а также отметинам зубов на их черепах и других костях, учёные сделали вывод, что эти животные стали пищей базилозавра.

По словам исследователей, поведение базилозавра похоже на поведение косаток, которые часто атакуют китообразных меньшего размера, а также их детенышей.

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