Россия планирует отправить туристов в космос в 2025 году

Москва, , 14:00 — REGNUM Россия намерена запустить своих первых суборбитальных туристов в 2025 году. В конце 2018 года космический проект «Космокурс» начал программу испытаний первых опытных изделий, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Гендиректор компании «Космокурс» Павел Пушкин пояснил, большой объём работ уже проведен, сейчас идёт выбор космодрома. Скорее всего, старт буде не с Байконура, космодром должен находиться в центральной части России.

Цена полёта в космос — $250 тыс. (такая же, как и США). Космический аппарат взлетит на высоту полёта Юрия Гагарина, турист сможет полетать в невесомости 5,5 минуты. Весь полёт продлится 14 минут.

Россия немного отстала от США. Американские компании Blue Origin и Virgin Galactic заявили о готовности отправить первых суборбитальных космических туристов уже в I полугодии 2019 года.

Но, по словам Пушкина, у российских космических туристов есть ряд существенных преимуществ перед американцами — за те же деньги они полетят на высоту почти в два раза выше (180−200 км).

Коме того, туристы из России будет испытывать невесомость почти в два раза дольше.

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Как сообщает ИА REGNUM, глава отдела по стратегии и продажам компании Blue Origin Ариан Корнелл заявила, что компания намерена отправить первых частных туристов из США в суборбитальный полет на кораблях New Shephard уже в начале наступившего 2019 года.

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