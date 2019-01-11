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В ДВФУ создали нанопористый никель для водородных двигателей

Наука

Из таких материалов можно создавать фильтры для очистки и адсорбции магнитных частиц

Владивосток, 11 января 2019, 13:56 — REGNUM  Образцы нанопористых структур из никеля, которые позволяют увеличить полную площадь поверхности материала до 400 раз, создали учёные Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) вместе с российскими и иностранными коллегами. Об этом 11 января сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что свойства полученных наноструктур обеспечат новые возможности использования материала в энергетике, химической промышленности и других сферах.

«Из таких материалов можно создавать фильтры для очистки и адсорбции магнитных частиц, устройства для хранения веществ, в частности, для водородных двигателей, где нужны ячейки для топлива», — пояснил участник исследования, доцент кафедры компьютерных систем Школы естественных наук ДВФУ Александр Самардак.

По его словам, в перспективе нанопористый никель может применяться при изготовлении солнечных и литий-ионных батарей, в наноэлектронике и автомобилестроении.

В исследовании принимали участие работники лаборатории пленочных технологий кафедры физики низкоразмерных структур Школы естественных наук ДВФУ, а также ученые из Ирана и Румынии при поддержке компании «Технолайн» из Владивостока, которая предоставила оборудование.

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