В ДВФУ создали нанопористый никель для водородных двигателей

Владивосток, , 13:56 — REGNUM Образцы нанопористых структур из никеля, которые позволяют увеличить полную площадь поверхности материала до 400 раз, создали учёные Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) вместе с российскими и иностранными коллегами. Об этом 11 января сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что свойства полученных наноструктур обеспечат новые возможности использования материала в энергетике, химической промышленности и других сферах.

«Из таких материалов можно создавать фильтры для очистки и адсорбции магнитных частиц, устройства для хранения веществ, в частности, для водородных двигателей, где нужны ячейки для топлива», — пояснил участник исследования, доцент кафедры компьютерных систем Школы естественных наук ДВФУ Александр Самардак.

По его словам, в перспективе нанопористый никель может применяться при изготовлении солнечных и литий-ионных батарей, в наноэлектронике и автомобилестроении.

В исследовании принимали участие работники лаборатории пленочных технологий кафедры физики низкоразмерных структур Школы естественных наук ДВФУ, а также ученые из Ирана и Румынии при поддержке компании «Технолайн» из Владивостока, которая предоставила оборудование.

Читайте также: Студенты ДВФУ создали прототип биопротеза руки