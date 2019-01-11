Ученые нашли связь между ожирением и размером мозга

Лондон, , 13:08 — REGNUM Ожирение у человека может быть связано с уменьшением объема мозга, к такому выводу пришли ученые из университета Лабфоро и Университетского колледжа Лондона, пишет Neurology.

Так, специалисты обследовали около 9,6 тыс. человек. Исследование комплексных возрастных заболеваний проводилось в течение четырех лет, учитывались индекс массы тела, общая масса жира, а также соотношение объема талии и бедер. Выяснилось, что ожирением страдают 19% человек.

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Далее специалисты исследовали работу их мозга. Ученые пришли к выводу, что у страдающих ожирением людей объем серого вещества меньше, чем у более стройных. Однако говорить о том, что именно является причиной, а что следствием такой корреляции, пока сложно.

Как сообщало ИА REGNUM, значительно снизить отложения висцерального жира, который накапливается вокруг жизненно важных органов брюшной полости и является причиной развития диабета и повышения давления, поможет отказ от пяти продуктов.

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