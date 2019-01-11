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Учёные из Омска разработают новый метод подсчета запасов нефти и газа

Наука

Свойства нефтесодержащих пород предложили изучать сверхширокополосным диэлектрическим методом

Омск, 11 января 2019, 09:56 — REGNUM  Учёные Омского государственного педагогического университета разработают физические основы сверхширокополосного диэлектрического метода исследования петрофизических свойств нефтесодержащих пород. Знание этих свойств позволит получать обоснованные исходные материалы по подсчету запасов нефти и газа, сообщает 11 января пресс-служба вуза.

«Целью нашего проекта является исследование взаимодействия электромагнитных волн с нефтеносными породами в сверхшироком частотном диапазоне и процессов диэлектрической релаксации в этом диапазоне для установления устойчивых связей диэлектрических характеристик пород с их петрофизическими свойствами», — пояснил заведующий научно-исследовательской лабораторией диэлькометрии и петрофизики, доктор физико-математических наук, профессор Павел Бобров.

По его словам, структура порового пространства горных пород является ключевой характеристикой, определяющей многие петрофизические свойства: электропроводность, диэлектрическую проницаемость, скорость упругих волн, фильтрационные и коллекторные свойства. Получение сведений об этих свойствах позволит перейти к получению исходных материалов по подсчету запасов нефти и газа.

Отмечается, что реализация научного проекта ОмГПУ поддержана Российским фондом фундаментальных исследований — на исследования был выделен грант в размере одного миллиона рублей.

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